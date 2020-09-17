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Muharrem İnce'den CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çok sert "Atatürk" tepkisi: Kimin haddine!

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Giriş: 17.09.2020 16:18
Güncelleme:17.09.2020 16:22
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Canan Kaftancıoğlu'nu topa tuttu! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk hakkında ettiği skandal açıklamalara tepki gösteren Muharrem İnce zehir zemberek sözler söyledi. İnce, "Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine." dedi.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Porsuk Çayı kenarındaki esnaflarla sohbet etti.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memleket Hareketi" olarak başladığı yolculuğa Eskişehir'den sonra Karadeniz turu ile devam edeceğini söyledi.

"KİMİN HADDİNE"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren İnce, şöyle konuştu:

"Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana 'Muharrem' diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur."

İnce, daha sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına uyarak fotoğraf çektirdikten sonra, kentin işlek caddelerinde bulunan vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.

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