Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Seninle siyaset yapmam ben

Son dakika haberi... CHP'deki 'Atatürk' tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' hazımsızlığını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da gösterdi. A takımını açıklamak için basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, Kaftancıoğlu'yu hedef aldı. İnce, "Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal diyeceksin e seninle siyaset yapamam ben yollarım ayrılır" ifadelerini kullandı.

CHP'ye rest çeken Muharrem İnce, bugün basın açıklamasında yol haritasını açıkladı. Basın toplantısında konuşan İnce'nin hedefinde 'Atatürk'ü hazımsızlığı ile gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da vardı.

"SENİNLE SİYASET YAPAMAM BEN"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da Atatürk demekten kaçınan Kaftancıoğlu hakkında konuşan İnce, "Ben mecbur muyum her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya? Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal diyeceksin e seninle siyaset yapamam ben yollarım ayrılır" dedi.

NE OLMUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."