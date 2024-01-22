Muhalif Sevan Nişanyan hadsiz sözlerle ezanı hedef aldı!

Muhalif kimliğiyle bilinen sözde yazar Sevan Nişanyan, hadsiz sözlerle ezanı hedef aldı. FETÖ'nün yayın organı Taraf'ta yazdığı dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında alçak sözler sarf eden Nişanyan, Ezan-ı Muhammedi'ye yönelik, " ”Bağıra bağıra hoparlörlerde okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yani bir tecavüz, bir tacizi bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı daha bilmiyorum ben Türkiye’de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar” ifadelerini kullanarak skandal bir alçaklığa daha imza attı.