Muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı! Deprem illerinde de projeler engellemiş

Asrın felaketini yaşayan Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Felaketin ardından kentsel dönüşümün hayati öneme sahip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak son 20 yılda kentsel dönüşüm projelerinin önündeki en büyük engel, muhalefet ve muhalif STK'lar oldu.

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