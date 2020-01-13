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13.01.2020
Moskova'da Libya Anlaşması! Taraflar süresiz ateşkeste anlaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte 8 Ocak'ta Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmasının ardından bugün Rus haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Serrac ve Hafter, taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı. Anlaşmanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın toplantısı yaptı
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