- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Montrö tartışmaları! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim
Son dakika haberleri... Gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim." dedi.