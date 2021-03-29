Montrö tartışmaları! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim

Son dakika haberleri... Gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim." dedi.