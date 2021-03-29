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Montrö tartışmaları! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Herhangi bir sözleşme ismi zikretmedim

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Giriş: 29.03.2021 13:21
Güncelleme:29.03.2021 13:23
Son dakika haberleri... Gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim." dedi.
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