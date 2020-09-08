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MLKP terör örgütüne baskın: 14 şüpheli yakalandı

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Giriş: 08.09.2020 17:19
Güncelleme:08.09.2020 17:40
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İstanbul merkezli toplamda  7 23 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İstanbul merkezli toplamda 7 ilde (İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van, Diyarbakır) 23 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gece 01.00 sıralarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 14 hedef şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor.

ATAKAN IRMAK/SABAH

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