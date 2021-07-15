15 Temmuz 2021, Perşembe
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MİT'ten PKK'ya darbe! Örgütün sözde "özel güç" yapılmasına operasyon
Son dakika haberi... Terörle mücadele tam gaz devam ediyor. MİT'in Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına ilişkin gerçekleştirdiği operasyonda 2 hain terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.