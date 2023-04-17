MİT PKK elebaşlarını SİHA’larla sahadan sildi! Teröristler için güvenli yer yok

Suriye ve Irak'ta son bir yıl içerisinde terör örgütü PKK'nın 100'den fazla üst düzey ismi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın SİHA operasyonu ile imha edildi. İşte bu başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK bitme noktasına geldi…

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