Mirasını geleceğe taşıyan İstanbul

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi.

İSTANBUL'UN TARİHİ DİRENÇLİ HALE GETİRİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir renovasyon çalışması başlatılacak. 2035'e kadar İstanbul'un tarih hazinelerinin tümü depreme dirençli hale getirilecek. İlk 5 yıllık çalışmada 9 noktada kapsamlı yenileme ve güçlendirme çalışması yapılacak.



EMİNÖNÜ-SİRKECİ SAHİL BANDI İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK

Eminönü-Sirkeci Sahil Bandı Düzenlemesi yeni çehresiyle İstanbul'a nefes aldıracak. Eminönü sahil yolu ile, yola bağlantılı sokakları ve meydanları düzenlenecek. Gece-gündüz yaşayan, güvenli ve huzurlu bir gezinti yolu kurulacak.



KIBLE ÇEŞME CADDESİ HAYAT BULACAK

Kıble Çeşme Caddesi üzerindeki tarihi yapılar hızla restore edilecek. Eminönü'ne masal tadında bir cadde hediye edilecek.



FATİH CAMİİ ÇEVRESİ YENİ BİR KİMLİK KAZANACAK

Fatih Camii Külliyesi ve çevresindeki sokaklar, niteliksiz binaları elden geçirilerek düzenlenecek. Yürüyüş ve bisiklet yolları eklenecek, yapının ruhuna uygun peyzaj hayata geçirilecek. Bu bölge İstanbul'un sayılı turistik bölgelerinden biri haline getirilecek.



UNKAPANI DEĞİRMENİ VE ÇEVRESİ KÜLTÜR HAZİNESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Unkapanı değirmeni ve çevresi, niteliksiz ekleri kaldırılarak kent hayatına kazandırılacak. Unkapanı değirmeni sergi, fuar, sinema, mahalle kütüphanesi, peyzaj alanları ve kültürel etkinliklerle yaşayan bir kültür hazinesine dönüştürülecek.



SULTANAHMET MEYDANI'NDA 1700 YIL ÖNCESİNE YOLCULUK

Sultanahmet Camii ve çevresi ile yine Mimar Sinan'ın emaneti Süleymaniye Camii'nin çevresindeki yapılar düzenlenecek. Her iki yerde de kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapılacak.

Sirkeci Tren Garı kapsamlı bir çevre düzenlemesinden geçecek. Garın ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenleme ile İstanbul hazinesinin yaşayan bir parçası haline dönüştürülecek.