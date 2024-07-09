09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Milli uydumuz TÜRKSAT 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan'dan videomesaj

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2024 03:23
Türkiye'nin uzaya imzasını atacağı, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A yörüngesine , Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Space X firmasının Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan fırlatılma sonrası törene gönderdiği videomesajda "Türksat 6A’yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A’yla birlikte Türksat’ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan videomesaj
Başkan Erdoğan'dan videomesaj
Türkiye uzaya imzasını TÜRKSAT 6A ile attı!
Türkiye uzaya imzasını TÜRKSAT 6A ile attı!
Bakan Uraloğlu A Haber’de!
Bakan Uraloğlu A Haber'de!
Irak’ın kuzeyinde ’kilit kapanıyor’!
Irak'ın kuzeyinde 'kilit kapanıyor'!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
Başkan Erdoğan BYD yönetim kurulunu kabul etti
Başkan Erdoğan BYD yönetim kurulunu kabul etti
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
Bir ’Yıldız’dı, şehit oldu...
Bir 'Yıldız'dı, şehit oldu...
Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşma
Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşma
A Haber ekipleri sel bölgesinde
A Haber ekipleri sel bölgesinde
A Haber’de anlattı: Birileri pusuda! Çok tehlikeli...
A Haber'de anlattı: Birileri pusuda! Çok tehlikeli...
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe!
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe!
Daha Fazla Video Göster