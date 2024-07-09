09 Temmuz 2024, Salı
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Milli uydumuz TÜRKSAT 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan'dan videomesaj
Türkiye'nin uzaya imzasını atacağı, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A yörüngesine , Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Space X firmasının Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan fırlatılma sonrası törene gönderdiği videomesajda "Türksat 6A’yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A’yla birlikte Türksat’ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.