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21.11.2019

Milli Savunma Bakanlığı: O bölgedeki Suriyeli kardeşlerimiz topraklarına dönmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güvenli Bölge'nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesinin bölgeye geri dönüşlerin yolunu açtığı bildirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt vatandaşının bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye'ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü. Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı."

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