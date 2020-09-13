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Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Fırtınası tatbikatından nefes kesen yeni görüntüleri paylaştı

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Giriş: 13.09.2020 20:09
Güncelleme:13.09.2020 20:17
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden KKTC'de sürdürülen Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin yeni görüntüleri içeren bir video paylaştı. "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü KKTC’de icra ediliyor." notuyla paylaşılan görüntülere kısa süre içerisinden beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. İşte o görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden KKTC'de sürdürülen Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin yeni görüntüleri içeren bir video paylaştı. "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü KKTC'de icra ediliyor." notuyla paylaşılan görüntülere kısa süre içerisinden beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. İşte o görüntüler...


SAVUNMA BAKANI AKAR KKTC'DE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Antalya'nın Kaş ilçesindeki temaslarını tamamlamasının ardından Lefkoşa'ya geçti.

Bakan Akar ve komutanlar, KKTC'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip edecek.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.

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