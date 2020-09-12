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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Denizlerde sondaj gemilerine yakın koruma

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Giriş: 12.09.2020 10:07
Güncelleme:12.09.2020 10:09
Doğu Akdeniz'deki yüksek tansiyon devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. MSB, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımızdaki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerinde bulunan gemilerimize Deniz Kuvvetlerimizin koruma sağladığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir." denildi.

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