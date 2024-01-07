Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 97 yaşında

Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturanların korkulu rüyası Milli İstihbarat Teşkilatı 97 yaşında. Teşkilatın kahraman mensupları yurt içinde ve yurt dışında büyük bir özveriyle görev yapıyor. MİT, 97 yıldır Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyor.

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