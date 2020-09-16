Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika haberi… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, " Şimdilik 2+5 ileride koşullar değişirse günler de değişir. Veliler için kılavuzlar hazırladık. Ailelerin ne yapması konusunda detayları anlatıyoruz." dedi. Öte yandan Selçuk, "Bu sene bütün öğrencilerimiz bilsin ki bütün müfredattan sorumlular ve sınava girecekler. Bu sene 8. ve 12. sınıflar için özel destek paketlerimiz var." açıklamasını yaptı. Eğitimde HES uygulamasında da değinen Ziya Selçuk, "MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı. HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında eğitim-öğretime dair flaş açıklamalar yaptı.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



SİZ ÇOCUĞUNUZU OKULARA GÖNDERİR MİYDİNİZ?



Veriye dayalı olarak karar vermeyi tercih ederim. Korona virüs küresel bir konu. Velilerin kaygı duyması normaldir. Biz riski en aza indirdiğimiz seviyede tuttuk.



EĞİTİMDE 2+5 UYGULAMASI



Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor. Şimdilik 2+5 ileride koşullar değişirse günler de değişir. Veliler için kılavuzlar hazırladık. Ailelerin ne yapması konusunda detayları anlatıyoruz.



Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.



Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.





EĞİTİMDE HES UYGULAMASI... "BUNU BURADA İLK DEFA SÖYLÜYORUZ" DEDİ VE AÇIKLADI



Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.



"HES TAKİBİYLE POZİTİF VAKALARIN BİLGİSİNİ ALIYORUZ"

Taahhütname o kadar kötü bir şekilde yorumlandı ki. Biz nasıl veliye bundan sen sorumlusun diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki tahütname veliyi bilgilendirme formu.

Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar. Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var.

PAZARTESİ, SALI SINIFIN YARISI GELECEK

Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz.



SORU: ÇOCUĞUMU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GÖNDERMEYİP 1. SINIFTAN BAŞLATMALI MIYIM?



Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.



HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.

Bu durum öyle sıradan bir durum değil. Olağan dışı bir durum. Kaygısı olan, kronik rahatsızlığı olan durumlarda ben göndermek istemiyorum derse bizim görevimiz başka bir yol sunmak. Biz uzaktan eğitimi öneriyoruz onu tavsiye ediyoruz eğer veli istemezse. Eğer okula göndermek isterse okula gelip bu formu onaylaması gerekiyor.

O yaşlar çok kritik yaşlar. Alıcı dediğimiz yaşlar. 1 sene bekleyebilir ama buna rağmen göndermesini tavsiye ederim. Çünkü çocuklarımız okul ortamında temel kavramlarını almadığında ilkokul 1. sınıfta zorluk çekiyor. O yüzden tavsiye ederim.

Bizim vazifemiz bu 2 günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu çocuklarımıza velilerimize destek olmak. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda okul ortamında olacak. Bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse tanışmazsa, duygusal bağlantı kurmazsa hiç okula gitmediğinde duygusal bağ oluşmuyor. Aslında hedefimiz daha çok okul ortamına alışması, öğretmeniyle tanışması. İlk kez gördüğü birine bağ kurmak çok zor.

(Biz okulları açmakta erken mi davranıyoruz yoksa geç mi kaldık?) Bütün ülkeler bunu açıyor da siz niye 1. sınıftan başladınız diye bir eleştiri bekledim. Elbette haklılık payı olabilir, elbette saygı duyuyoruz. Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz. Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde. Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.

3 ay önce bir şey söyledim ben. Dedim ki "Bizim senaryolarımız var. Onlardan birini uygulayacağız." Bugün o süreç gerçek oldu. 2+5 uygulamasını devreye soktuk. Eğer Bakan Koca, "Şu ille ilgili tavsiyemiz var" derse onla ilgili düşünceleri dikkate almalıyız. Biz duruma bakarak esnek bir karar almak zorundayız. Biz Sağlık Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz. HES ile ilgili yapılan uygulama için 2.5 aydır çalışıyoruz ve bugün tamamlandı.



"MÜFREDATLARI EBA ÜZERİNDEN ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkan yoktu şimdi bu imkanlarımız çok daha fazla var.



8. VE 12. SINIFLAR İÇİN MÜFREDAT DÜZENLEMESİ OLACAK MI?



Bu sene bütün öğrencilerimiz bilsin ki bütün müfredattan sorumlular ve sınava girecekler. Bu sene 8. ve 12. sınıflar için özel destek paketlerimiz var.

SINIFLARDA MASKE TEDARİĞİ

Bir bütçeyi okulların ihtiyacı için bütün illere gönderdik. Her hafta il müdürlerimizle toplanıyoruz. "Arkadaşlar bir imkanınız var mı?" diye soruyoruz. Sadece meslek liselerimizde 50 milyon maske ürettik. Bazı okullarımızın eksiği olabilir.

Çocuklar okula geldiğinde, öğretmenler okula geldiğinde tabi ki maskesini vereceğiz. Her okulda ateş ölçerler lazım olacak. Hepsinin satın almasını gerçekleştirdik.

"TÜM SINAVLARI OKULLARDA YAPACAĞIZ"

Bunu da ilk kez burada açıklamış olalım. Biz geçen sene salgın ani bir şekilde bütün dünyada gündeme gelince diğer ülkeler gibi bazı konularda hazırlıksızdık. Böyle bir salgın olabileceğini tahmin etmiyorduk. Dolayısıyla o şartlara uygun kararlar aldık. Bu sene öğrencilerimizin müfredatımızın tamamından sorumlu olmasını, ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılmasını gündeme getiriyoruz. Bütün sınıflar için de tüm sınavlarda okullarımızda yapacağız. Uzaktan eğitim devam ediyor olsa bile.





EĞİTİMDE EBA SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bizin EBA ile ilgili dünya çapında aldığımız bir mesafe var. Ben akademisyen kökenli biriyim. Bu anlamda cümle kurarken dikkatli cümle kuruyorum. Bizim ilk başta EBA'nın kapasitesi çok çok düşüktü. 10 binler seviyesinde. İlk fırsatta kapasiteyi 7 katına çıakrdık. Ve 30-40 bin için varolan kapasiteyi 1 milyon kişiye çıkardık. Ancak internet trafiği olan bir husus. Bir takım sıkıntılar var biliyoruz ama genele baktığımızda biz birçok sorunu çöktük. Dünya Bankası'ndan kredi aldık. Ve böylelikle dünyanın eğitimde dijital altyapısı en güçlü ülkelerden biri olacağız.

EBA'nın dünya kalitesinde standartlara ulaşabilmesi için bazı uluslarası kıstaslar getirdik. EBA'nın gelişimi devam ediyor. İçeriğini tümüyle yeniledik. Uluslarası strandarda dönüştürdük. Videolar, canlı dersler, müzikler, sporla ilgili içerikler. Yüzbinlerce içerik, istemediğiniz kadar içerik var.

Dezavantajlı çocuklarımız var ve bunları tek tek biliyoruz. Çeşitli bakanlıklardan aldığımız verilerle. Ne yapabiliriz, yaylada mezrada, internet altyapsının olmadığı yerlerde çocuklarımız var. Bunlara nasıl ulaşabiliriz düşünüyoruz. EBA destek merkezi adı altında merkezler kuruyoruz. Dün saat 2'yi çeyrek geçe 2 bin EBA merkez vardı. Bu ne olacak 20 bine gidecek. Çok kısa bir süre içerisinde olacak.

Çocuklarımız EBA destek Merkezleri'nde çalışabilirler, istedikleri kadar hizmet alabilirler. Pandemi dönemi tamamlandıktan sonra da EBA yüz yüze eğitime entegre edilecek. Okulların ne kadar indirim yapacağını gün gün takip ediyoruz. Geride bıraktığımız yılda verilmeyen hizmetler var; servis, yemek gibi. Bu hizmetler verilmediyse bedellerinin iade edilmesi gerekir.

BAKAN SELÇUK'TAN "SALGIN DÖNEMİNDE SINAVLAR NASIL YAPILACAK? SORUSUNA YANIT

Hijyenle ilgili önlemlerimiz var. Randevulu sistemle sınav yapmak zorundayız çünkü bütün öğrencileri aynı gün okula çağıramıyoruz. 7. sınıfların sınavı olacaksa bir grup sabahtan, bir grup öğleden sonra gelebilir. Her şey normal giderse LGS Haziran başında olacak.



"VİDEO HAZIRLADIK..."

Uyum süreciyle ilgili oyun tabanlı bir yaklaşımımız var. 'Temassız Oyunlar' kitabımız var. Bu şekilde oyunlarla maske, mesafe, hijyen ne demektir, videolar, dokümanlar, afişler hazırladık. Çocuğumuzun canlı sınıfa nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili video hazırladık. Dünyada ilk kez tüm ülke çapında destek hattını biz kurduk.

MESLEK LİSELERİNDE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Meslek liselerinin uygulamalı derslerini bir an önce başlatmak niyetimiz. Randevulu olarak, gruplar halinde çalışmalar yapılabilir ama kitlesel olarak söz konusu değil. Meslek lisesi uygulama demek ve bu konuda fazla gecikmeden bir tedbir alıp uygulamalı derslerle ilgili küçük gruplar halinde bir çalışma başlatacağız. Bizden birkaç hafta içerisinde haber beklesinler.

MESLEK LİSELERİNDE STAJ

Bu seneye özgü olarak staj konusunda bir esnekliğimiz olacak. Hemen önceki günlerde bir açıklama gelebilir.



YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL OLACAK? "İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE KONUYU DEĞERLENDİRİYORUZ"



Bu yılla ilgili hemen önümüzdeki haftadan itibaren öğretmenlerimizin başlamasıyla ilgili bir tebliğ 2 gün önce yayımlandı zaten. Yeni atamalar konusunda elbette imkanlar ölçüsünde konuyu değerlendiriyoruz. Böyle bir konu olduğunda zamanı geldiğinde paylaşırız.