MHP'de Bahçeli düğmeye bastı! Kritik tarih 27 Mart... |Video

MHP'de gözler mart ayının sonunda yapılacak Antalya kampında... Kampta MHP Lideri Devlet Bahçeli, belediye başkanlarının bir yıllık performanslarını değerlendirecek. Eksikliklerin giderilmesi için tavsiyelerde bulunacak. 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan değerlendirme toplantısının ana gündeminin ise dış politika ve İdlib'deki son durum olacak. İşte detaylar...

MHP'de geri sayım başladı. 27-29 Mart tarihleri arasında belediye başkanları Antalya'da kampa girecek.

Kampın ana gündemi, dış politika ve İdlib'deki son durum olacak.

Gündemin sıcak başlıklarının yanı sıra MHP'li il ve ilçelerin nabzı tutulacak.

Bunun için genel merkez, kamp öncesinde başkanlardan, bugüne kadar belediyelerde neler yaptıklarına ve taahhütlerinin ne kadarını gerçekleştirdiklerine dair bir rapor hazırlamalarını istedi.

Belediye başkanları hazırladıkları raporu, MHP Lideri Bahçeli'ye sunacak. Bahçeli, başkanların bir yıllık performanslarını değerlendirecek.

MHP Lideri, partinin 'üretken belediyecilik' anlayışının daha aktif kullanılması konusunda başkanlara tavsiyelerde bulunacak.

Başkanlar kampta en çok ihtiyaç hissettikleri konularda bilgilendirilecek. Bunun için sunumlar da yapılacak. Her il ve ilçeye uygulanabilecek

projeler tartışılacak.

MHP'li belediye başkanları arasında bilgi birikimi ve tecrübe aktarımının da amaçlandığı kampta, genel başkan yardımcıları da imar ve büyükşehir yasasıyla ilgili sunum yapacak.