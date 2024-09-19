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MHP lideri Devlet Bahçeli: İlk dört maddeye şaşı bakanlar yok hükmünde

MHP lideri Devlet Bahçeli: İlk dört maddeye şaşı bakanlar yok hükmünde

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 15:32
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin MYK-MDK Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada vatan ve millet mücadelelerinin süreceğini vurgularken önlerine dikilen bariyerleri adım adım aşacaklarının altını çizdi. Türkiye'nin önünü kestirmeyeceklerini ifade eden Bahçeli "Varlığımıza sabotaj görülecek halde, tehlike yakın." dedi. İsrail'in yaptığı dijital saldırıyı da yorumlayan Bahçeli artık hiçbir yerin güvenli olmadığının altını çizerken cep telefonları konusunda da uyarıda bulundu. Diğer yandan Özgür Özel'in erken seçim çağrılarını da akıl tutulması olarak gördüğünü dile getiren Bahçeli "Özgür Özel'in 'erken seçim istemeyiz' sözü akıllarda." ifadelerini kullandı..
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