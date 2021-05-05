MHP Lideri Bahçeli'den boykot çağrısı! "Habertürk izlemiyorum"

MHP ile Habertürk televizyonu arasındaki özür dileme gerilimi büyümeye devam ediyor. Yeni anayasa konusunun tartışıldığı programa dair başlayan tartışmalara MHP Lideri Devlet Bahçeli'de dahil oldu. Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden "Habertürk izlemiyorun" sloganıyla boykot başlatıldığını duyurdu.

MHP ile Habertürk arasında 'Yeni anayasa' çağrısının ardından büyük gerilim yaşandı. Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'nin tavrı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yönter, "Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?" dedi. Yönter bir paylaşım daha yaptı, "Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!" ifadelerini kullandı.

Yönter'in tepkisine bu sabah Para Gündem isimli programda Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve program sunucusu Ebru Baki karşılık verdi.

Aydemir, "MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" diyerek Yönter'in açıklamasına tepki gösterdi.

Aydemir, Ebru Baki'ye de, "Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama seninle program yapan bir arkadaşın olarak şunu söyleyeyim bunu iade ediyorum" dedi.

Ebru Baki ise, "Kesinlikle sahip çıkılmaya ihtiyacım yok. İzleyiciler de buna çok güzel cevaplar verdiler. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. O üslupla mücadele etmemiz çok zor" yanıtını verdi.

'ARKASINDAYSA GENEL BAŞKAN DA ÖZÜR DİLEMELİ'

Aydemir ise "bir cümle daha söyleyeceğim" diyerek şöyle devam etti:

"Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."

Ebru Baki de, "Programda ne olduğunu da anlamadım. Bir gülme geçiyor ama onu da anlamadım. İftira kötü bir şey. İstersen ben sana daha sonra gün içinde gelen hiç karşılaşmadığım küfür ve hakaretleri de bir toparlayayım. O zaman daha çok sinirin bozulur. Bu üslupla muhatap olmak çok zor. O yüzden bir şey söylememeyi tercih ettim. Ama sen konuyu açtın çok sağ ol. Biz bu mesleği yapıyorsak bir takım şeylere de alışmamamız lazım. Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü" yanıtını verdi.

MHP AYDEMİR VE BAKİ'YE SERT ÇIKTI

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Habertürk'e sert çıktı. Yönter'in tepkisinin partinin tepkisi olduğunu ifade etti.

Özdemir şu paylaşımları yaptı:

1-MHP'nin anayasa yapımı ile ilgili çalışmasını ilan etmesinin hemen ardından HaberTürk ekranlarından Ebru Baki'nin sunduğu programda eleştiri sınırının aşılarak, partimize doğrudan karalama kampanyası yürütülmesi medyadaki hazımsız suretleri bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır.

2-Konuyla ilgili olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın İ.Ulvi Yönter, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden bu isimle birlikte, aynı programda bulunarak gerçekleri çarpıtıp, aleni bir şekilde MHP hasımlığı yapan program konuklarına da haklı olarak tepki göstermiştir.

3-Bu olay üzerine, bugün çıktığı HaberTürk ekranlarından, Ebru Baki'ye destek vereceğim derken, seviye, üslup ve ahlaki kayıplarını açıkça gösteren Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in tutumu ise gazetecilik meslek ahlakının nasıl yerlere düşürüldüğünü göstermiştir.

"HADİ ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?"

4-Nereli olduğu bizi ilgilendirmeyen, fakat nezaket sınırlarını geçerek, haddini ve boyunu aşan cümlelerle Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yönter'i hedef alan Bülent Aydemir şunu bilsin ki, Sayın Yönter'in bu konuda gösterdiği tepki MHP'nin tepkisidir. Hadi şimdi ne yapacaksınız?

5-Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?

6-HaberTürk grubundan yanıt bekliyoruz! MHP'ye karşı böylesine seviyesiz ve hadsiz tutum takınan, hanımefendiliğin saygınlığı arkasına gizlenerek çirkin üslubu alışkanlık edinen, gazetecilikten çok külhanbeyi edasıyla konuşmaya yeltenen bu isimlerin arkasında mısınız?

7-Temsil ettiğiniz yayın grubunda neyin ne olduğuna bakmaksızın, eleştiri yahut yorum değil, doğrudan kurumsal yapımıza yönelen saldırı ve karalamalar karşısında elbette bizler de kendi görüşümüzü ifade ederiz, bundan geri durmayız.

"ÖZÜR BEKLEDİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

8-Her bir dava arkadaşımızın hakkını ve hukukunu koruma kararlılığımızdan da geri durmayız. Kınadığımız bu gelişmeler karşısında, yapılan yanlışın aynı merci ve mukabilinde özür dilenmesini beklediğimizi de ilan ediyoruz.

BAHÇELİ BOYKOT BAŞLATTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli gerilim sonrası bir açıklama yapmazken, Twitter'dan #HabertürkTvİzlemiyorum şeklinde bir boykot başlattı. MHP'ye destek verenler bu boykota süratle katıldı.

Habertürk'ün şimdi nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.