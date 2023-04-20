MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden sahaya iniyor. Deprem nedeniyle mitinglere ara veren Bahçeli, bayram sonrasında her gün iki ilde miting yapacak. "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingler, 24 Nisan’da Kastamonu ve Çankırı ile başlayacak.