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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İmralı ve DEM grubu görüşmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İmralı ve DEM grubu görüşmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.11.2024 11:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Nükleer savaş riskine vurgu yapan Bahçeli, "Türkiye hazır olmalı. Nükleer savaş sistemin çöküş alarmıdır" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun azılı bir suçlu olduğunu belirten Bahçeli, "İsrail yönetimi dökülen her kanın damla damla hesabını verecek" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Türk'ü Kürt'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır" dedi. Ezberbozan İmralı çağrısını tekrarlayan Bahçeli, "İmralı ve DEM grubu arasında temas gecikmemeli" diye belirtti. Bahçeli “El ele verip terörü gündemimizden tamamen çıkarmalıyız” dedi.
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