21 Ocak 2022, Cuma
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Meteoroloji'nin günlerdir uyarmıştı! Kar Edirne’den yurda giriş yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Edirne'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Hamzabeyli ilçesine bağlı köyler beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimi bulduğu ilçede ekipler olumsuzluklara karşı harekete geçti. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.