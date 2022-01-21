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Meteoroloji'nin günlerdir uyarmıştı! Kar Edirne’den yurda giriş yaptı

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 15:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Edirne'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Hamzabeyli ilçesine bağlı köyler beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimi bulduğu ilçede ekipler olumsuzluklara karşı harekete geçti. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
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