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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 9 Ocak 2021 hava durumu

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Giriş: 09.01.2021 10:36
Güncelleme:09.01.2021 10:37
9 Ocak 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Ocak 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...
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