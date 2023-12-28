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Mersin’de korkunç zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 28.12.2023 09:03
Güncelleme:28.12.2023 09:05
Mersin’e bağlı Yenişehir ilçesinde seyir eden araç, Demokratik Kavşağı’na girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Önce refüjdeki elektrik direğine ardından karşı istikamette gelen araca çarptı. Toplamda 5 aracın kazaya karıştığı ve 2 kişinin vefat ettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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