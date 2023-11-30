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Merkez Bankası açıkladı! Rezervler tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Giriş: 30.11.2023 15:33
Son dakika haberine göre Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
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