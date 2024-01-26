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Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler! İstifa iddialarına yalanlama

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 08:52
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "hür ve müstakil" diyerek çıktığı yerel seçim yolunda adaylarını açıkladı. Bugün Erzurum'daydı. Eski ittifak ortağı CHP'yi yine topa tuttu. İttifak yapmadıkları için linç edildiklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin istifa ettiği haberlerini ise yalanladı.

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