Melih Gökçek A Haber'de! Canlı yayında bomba iddia: Mansur Yavaş AK Parti'den aday olmak istiyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulundu. Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a televizyon çağrısı yaparak "Gel ekrana çıkalım, Bütün dosyalar onun elinde değil mi? Milletin huzurunda bütün dosyaları gösterirsin. Bende senin vurgunlarını anlatacağım, ispat edemezsem siyasetten çekileceğim, emekliye ayrılacağım." dedi. Canlı yayında bir kulis bilgisi paylaşan Gökçek, Yavaş'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirterek Yavaş'ın İYİ Partili bir milletvekili ve CHP'li bir belediye başkanı ile bu konuda çalıştığını iddia etti.