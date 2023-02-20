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"Mehmetçik kışlalardan geç çıkarıldı" iddialarına yanıt: TSKilk andan itibaren seferber oldu
TSK'NIN 6 ŞUBAT'TAKİ SAAT SAAT FAALİYETLERİ
04.17
PAZARCIK'TA İLK DEPREM OLDU
04.30
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ BİRLİKLERDEN RAPOR İSTEDİ
04.50
BİRLİKLERDEN DURUM RAPORU ALINMAYA BAŞLADI
05.00
MSB BÜNYESİNDE, AFET ACİL DURUM KRİZ MERKEZİ TEŞKİL EDİLDİ
05.10
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, BAŞKAN ERDOĞAN'A İLK RAPORLARI SUNDU
06.00
2. ORDU KOMUTANLIĞI BİRLİKLERİ, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
07.30
2 FIRKATEYN VE 2 HELİKOPTERE İSKENDERUN KÖRFEZİ'NE İNTİKAL EMRİ VERİLDİ
TSK İNSANİ YARDIM TUGAYI GÖREVE HAZIRLANDI
08.00
KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI KAPANAN PİSTİN AÇILMASIYLA 3 ADET A400M UÇAĞI KAYSERİ'DEN HAREKET ETTİ
10.00
HATAY'DAKİ 8. KOMANDO TUGAYI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
10.45
BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI DEPREM BÖLGESİNE HAREKET ETTİ
11.30
BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HATAY HAVALİMANI'NIN HASAR ALMASI NEDENİYLE İNCİRLİK'E İNDİ KARA YOLUYLA HATAY'A HAREKET ETTİ
13.00
2. ORDU KOMUTANLIĞINCA İLK BİRLİK TAKVİYESİ NURDAĞI'NA YAPILDI
13.24
ELBİSTAN MERKEZLİ 2. BÜYÜK DEPREM OLDU