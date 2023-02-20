"Mehmetçik kışlalardan geç çıkarıldı" iddialarına yanıt: TSKilk andan itibaren seferber oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem sonrası tüm unsurlarıyla seferber oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar saat saat yapılan işlemleri açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.

TSK'NIN 6 ŞUBAT'TAKİ SAAT SAAT FAALİYETLERİ

04.17

PAZARCIK'TA İLK DEPREM OLDU

04.30

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ BİRLİKLERDEN RAPOR İSTEDİ

04.50

BİRLİKLERDEN DURUM RAPORU ALINMAYA BAŞLADI

05.00

MSB BÜNYESİNDE, AFET ACİL DURUM KRİZ MERKEZİ TEŞKİL EDİLDİ

05.10

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, BAŞKAN ERDOĞAN'A İLK RAPORLARI SUNDU

06.00

2. ORDU KOMUTANLIĞI BİRLİKLERİ, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

07.30

2 FIRKATEYN VE 2 HELİKOPTERE İSKENDERUN KÖRFEZİ'NE İNTİKAL EMRİ VERİLDİ

TSK İNSANİ YARDIM TUGAYI GÖREVE HAZIRLANDI

08.00

KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI KAPANAN PİSTİN AÇILMASIYLA 3 ADET A400M UÇAĞI KAYSERİ'DEN HAREKET ETTİ

10.00

HATAY'DAKİ 8. KOMANDO TUGAYI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

10.45

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI DEPREM BÖLGESİNE HAREKET ETTİ

11.30

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HATAY HAVALİMANI'NIN HASAR ALMASI NEDENİYLE İNCİRLİK'E İNDİ KARA YOLUYLA HATAY'A HAREKET ETTİ

13.00

2. ORDU KOMUTANLIĞINCA İLK BİRLİK TAKVİYESİ NURDAĞI'NA YAPILDI

13.24

ELBİSTAN MERKEZLİ 2. BÜYÜK DEPREM OLDU