16 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Meclis'te 'Can Atalay' Oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Açıkça Anayasa'nın 85. Maddesine Aykırıdır
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Can Atalay gündemiyle toplanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Güler, AYM'nin verdiği kararın Anayasa'nın 85. maddesine aykırı olduğunu belirtti.