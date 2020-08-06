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Meclis Başkanı Şentop korona tedavisi gören Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sağlık durumunu açıkladı

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Giriş: 06.08.2020 20:40
Güncelleme:06.08.2020 21:05
Son dakika haberleri... 9 milletvekilinde Kovid 19 tespit edildi. 5'inin evinde 4'nün de hastanede tedavisi devam ediyor. Rakamları Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı. Şentop, bir süredir tedavi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin son durumu da paylaştı.
Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
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