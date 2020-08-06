Meclis Başkanı Şentop korona tedavisi gören Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sağlık durumunu açıkladı

Son dakika haberleri... 9 milletvekilinde Kovid 19 tespit edildi. 5'inin evinde 4'nün de hastanede tedavisi devam ediyor. Rakamları Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı. Şentop, bir süredir tedavi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin son durumu da paylaştı.