Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin oturumu olacak, Haniye’nin de konuk olmasını isterdik

Tahran’da şehit edilen İsmail Haniye ile ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Filistin davası büyük bir mücahidini kaybetti. Meclis’te Filistin oturumu düzenlenecek. Merhum Haniye’nin de oturuma konuk olmasını isterdik. Netanyahu’nun sonu Hitler’den farklı olmayacak. Canilerin sonu hep vahim olmuştur.” diye konuştu.

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