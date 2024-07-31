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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin oturumu olacak, Haniye’nin de konuk olmasını isterdik

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin oturumu olacak, Haniye’nin de konuk olmasını isterdik

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 31.07.2024 10:41
Tahran’da şehit edilen İsmail Haniye ile ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Filistin davası büyük bir mücahidini kaybetti. Meclis’te Filistin oturumu düzenlenecek. Merhum Haniye’nin de oturuma konuk olmasını isterdik. Netanyahu’nun sonu Hitler’den farklı olmayacak. Canilerin sonu hep vahim olmuştur.” diye konuştu.
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