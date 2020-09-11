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MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

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Giriş: 11.09.2020 13:39
Güncelleme:11.09.2020 14:14
Son dakika haberine göre... MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Buna göre,

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

OKULA GELECEKLERİ GÜNLER FARKLI OLACAK

İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak.

İLK HAFTA 1 GÜN 30'AR DAKİKALIK 5 DERS

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

10'AR DAKİKALIK DİNLENME SÜRESİ OLACAK

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak.

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
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