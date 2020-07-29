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MEB'den açık öğretim okulları açıklaması! 'Öğrencilerimize müjde' deyip duyurdu!

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Giriş: 29.07.2020 11:44
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerine müjde geldi. MEB'den yapılan açıklamada, '3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı' denildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerine müjde olarak duyurulan haberde, '3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı'
MEB'den açık öğretim açıklaması
MEB'den açık öğretim açıklaması
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