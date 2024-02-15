15 Şubat 2024, Perşembe
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Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı geminin son görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara Denizi’nde bu sabah saatlerinde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinin başka bir gemiyi selamladığı son görüntüleri ortaya çıktı.