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Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı geminin son görüntüleri ortaya çıktı!

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Giriş: 15.02.2024 13:51
Güncelleme:15.02.2024 13:54
Marmara Denizi’nde bu sabah saatlerinde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinin başka bir gemiyi selamladığı son görüntüleri ortaya çıktı.
Mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
Mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
Batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı
Batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı
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