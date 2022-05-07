Margaret Thatcher: Dünyanın 'Demir Leydi'si...

İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, 20. yüzyılın en etkin siyasi figürlerinden biriydi. Hayata İngiltere'nin küçük bir kasabasında gözlerin açıp dünya tarihine yön veren bir politik figüre dönüşen Margaret Thatcher hakkında merak edilenleri A Haber ekranlara taşıdı.

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