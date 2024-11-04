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Mardin, Batman ve Halfeti’ye yeni görevlendirme! A Haber'de değerlendirdiler

Mardin, Batman ve Halfeti’ye yeni görevlendirme! A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 09:32
Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan görevden alındı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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