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Mansur Yavaş'ın zam hamlesini AK Partili üyeler engelledi

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Giriş: 21.01.2021 16:15
Güncelleme:21.01.2021 16:18
Ankara'da ulaşım ve halk ekmeğe peş peşe zam yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi ise suya zam yapmaya çalıştı. Ancak AK Partili belediye meclis üyeleri bu zammı engelledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zam haberleriyle gündemde olmaya devam ediyor.

Geciken yağışlar barajları alarm verir seviyeye getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuraklığı önlemek için kademeli su tarifesine geçelim teklifinde bulundu.
Buraya kadar her şey normaldi, ancak buna ek olarak suya yapılmak istenen fahiş zam teklifi AK Parti tarafından kabul görmedi.

ZAMMA AK PARTİLİ ÜYELER "DUR" DEDİ

Belediye tarafından toplu taşımaya, hak ekmeğe ve suya birden fazla zam yapıldı.
Suya yeniden zam yapmak için hazırlık içinde olan Ankara Büyükşehir Belesine AK Partili belediye meclis üyeleri dur dedi.

AK Partili meclis üyeleri kademeli su tarifesine tamam dedi.
Ancak suya yeni bir zammın yapılmasına karşı çıktı.

Yavaş'ın teklifine göre 0 ile 10 metreküp arası zam yok.
10 ile 15 metreküp arasında su kullananların yeni faturaları yüzde 50 oranında zamlı tarifeyle gelecek.
15 metreküpün üzerinde kullananlara ise yüzde 80 zamla karşı karşıya kalacak.

Belediye meclisi AK Parti grup başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "kademli tarifeye evet, ancak fahiş zamma hayır diyoruz" ifadesini kullandı. Yavaş'ın zam teklifi böylece meclisten geri dönmüş oldu.

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