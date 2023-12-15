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Maden ocağında facia: İki kişiden acı haber! Kurtarma çalışmaları sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 01:44
Güncelleme:15.12.2023 01:46
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. İşçileri kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.Detayları Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan aktardı.
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