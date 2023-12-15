Maden ocağında facia: İki kişiden acı haber! Kurtarma çalışmaları sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. İşçileri kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.Detayları Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan aktardı.

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