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Macron'dan flaş Türkiye açıklaması! Macron'un son açıklaması ne anlama geliyor?

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Giriş: 10.09.2020 22:50
Son dakika haberleri... Akdeniz'de Yunanistan'a açık bir biçimde destek vererek gerilimi artıran Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye açıklaması geldi. "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamasını Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber'de değerlendirdi.
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması! Macron'un son açıklaması ne anlama geliyor?
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması! Macron'un son açıklaması ne anlama geliyor?
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