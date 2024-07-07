Maç sonrası ortalık karıştı! Türk ve Hollandalı taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 çeyrek final maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu. Millilerimiz turnuvaya veda ederken Berlin’de mücadeleyi takip eden iki ülkenin vatandaşları arasında kavga çıktı. İşte o kavga anları...

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