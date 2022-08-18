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Lviv zirvesinden ne sonuç çıkar? Ukrayna'daki kritik üçlü zirveden beklentiler neler? Uzman isimler değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.08.2022 12:55
Lviv'de 3'lü zirve... İsrail ile normalleşme adımları... Suriye ile ilk temaslar... Erdoğan - Zelenskiy - Guterres zirvesinden ne mesaj gelir? Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ve Nişantaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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