Lviv zirvesinden ne sonuç çıkar? Ukrayna'daki kritik üçlü zirveden beklentiler neler? Uzman isimler değerlendirdi

Lviv'de 3'lü zirve... İsrail ile normalleşme adımları... Suriye ile ilk temaslar... Erdoğan - Zelenskiy - Guterres zirvesinden ne mesaj gelir? Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ve Nişantaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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