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Liderlerin bayram programı! Kim nerede olacak?

Liderlerin bayram programı! Kim nerede olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 08:41
Liderlerin bayram programı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı’nı ailesiyle birlikte geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP lideri Devlet Bahçeli her yıl olduğu gibi bayramı başkentte karşılayacak. Bayramda da evindeki istirahatını sürdürecek. İşte tüm detaylar...
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Liderlerin bayram programı! Kim nerede olacak?
Liderlerin bayram programı! Kim nerede olacak?
Liderlerin bayram programı! Kim nerede olacak?
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