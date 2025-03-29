Liderlerin bayram programı! Kim nerede olacak?

Liderlerin bayram programı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı’nı ailesiyle birlikte geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP lideri Devlet Bahçeli her yıl olduğu gibi bayramı başkentte karşılayacak. Bayramda da evindeki istirahatını sürdürecek. İşte tüm detaylar...

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