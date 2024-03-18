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LGS başvuruları bugün başlıyor! Başvuru yaparken nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 11:58
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava başvurular bugün başlıyor. Peki başvuru yapacak öğrenciler nelere dikkat etmeli? İşte tüm detaylar…
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