Kuzey Irak operasyonuyla ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: Tuzağa çekmek istiyorlar |Video

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak’a kapsamlı bir harekat başlatıldığını duyurdu. Peki harekatın 23 Nisan'da başlatılmasının önemi ne? ABD, Irak ve İran'a düzenlenen harekatla hangi mesajlar verildi? Son dakika gelişmesinin detaylarını Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Caşın, Suriye'ye düzenlenen harekatlarda olduğu gibi terör örgütünün Kuzey ırak'ta da sivilleri kalkan olarak kullanıp kahraman askerlerimizi tuzağa çekerek Türkiye'nin savaş suçu işlediği algınısını oluşturmak istediğini belirtti.

SON DAKİKA HABERİ... Mehmetçik Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik karadan ve havadan kapsamlı bir harekat başlattı. Harekatın şifrelerini Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"İRAN'I DA VURABİLİRİZ"

Başlatılan operasyonla bölgede terör devleti kurmayı planlayan ABD'ye sert yanıt verildiğini ifade eden Caşın, "Buradaki temel strateji Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek belirlenmiştir. Bu Irak'ta, Suriye'de İran'da olabilir. İran sınırları içerisinde bize karşı bir hareket olursa vurabiliriz. Devlet kendisine karşı olan düşmanca bir hareketi savunma hakkına sahiptir. Uluslararası hukuk bu hakkı vermektedir.

TÜRKİYE'Yİ TUZAĞA ÇEKMEK İSTİYORLAR

Irak-İran savaşından sonra bölgede oluşan güç boşluğundan faylanan terör örgütü PKK, Kandil bölgesi başta olmak üzere bölgeye terör kampları kurdu. Sivilleri kalkan olarak kullandı. Terör örgütü PKK, Suriye harekatında olduğu gibi Türkiye'yi Kuzey Irak'ta sivillere yönelik saldırı düzenlediği algısı oluşturup, savaş suçu işlediğine dair belge oluşturmaya çalışıyor.

"1991 YILINDA TÜRKİYE KERKÜK'E GİRERDİ"

Türkiye'nin Irak ile geliştirmiş olduğu müşterek terörle mücadele politikası, Irak Merkezi Yönetimi ve Erbil yönetimiyle yapılan koordinasyon neticesinde operasyonlar meşruiyet kazandı. Türkiye'nin Irak topraklarında gözü yok. Öyle olsaydı 1991 yılında ABD'nin tuzağına düşer onunla birlikte Kerkük'e girerdi. O zaman görevdeydik biz. Dünya üzerinde Irak ve İran'ın toprak bütünlüğünü dünya üzerinde en çok savunan Türkiye Cumhuriyeti ve kahraman Türk ordusudur.

OPERASYONDA HEDEF METİNA!

Bugün ABD Devlet Başkanı Biden'ın sözde 'Ermeni soykırım' meselesini tekrar alkışlanmak uğruna dile getireceği iddiası var. Türkiye'yi sıkıştıracaklarını zannediyorlar. O alkışlara karşı Türk ordusunun yumuruğudur bu! 50 tayyare, 20 helikopter, 5 bin askerlerle düzenlenen bu operasyonda hedef noktası Metina'dır.