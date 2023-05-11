Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası bulunan sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan'a desteğini duyurdu! Büyük linçe maruz kaldı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandığa gidiyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 7’li koalisyonda HDPKK’nın desteği ile seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanacak olan tarihi seçimde sanatçılardan yerli ve milli duruş sergileyen milletin adımı Başkan Erdoğan’a destek çığ gibi büyüyor. O isimlerden biri klasik Türk müziği ve halk müziği sanatçısı Özer Özel, sosyal medyadan Başkan Erdoğan’a desteğini net bir dille ifade etti. Ancak Kurtlar Vadisi’nin dizi müziklerinde de imzası bulunan Özel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle alçak ifadelerle linçe maruz kaldı. İşte haberin detaylar…