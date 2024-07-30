30 Temmuz 2024, Salı
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Küresel ısınma dünyayı felakete sürüklüyor! Kuraklık tehdidi büyüyor, havalar dengesiz seyrediyor
Küresel ısınmanın etkileri dünyanın çeşitli noktalarında etkisini hissettiriyor. Yunanistan'ın Eğriboz Adası ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti yangınlarla mücadele ederken Yunanistan'daki bir diğer ada olan Korfu kuraklıkla savaşıyor. İtalya'da ise 13 kentte aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi.