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Küresel ısınma dünyayı felakete sürüklüyor! Kuraklık tehdidi büyüyor, havalar dengesiz seyrediyor

Küresel ısınma dünyayı felakete sürüklüyor! Kuraklık tehdidi büyüyor, havalar dengesiz seyrediyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 30.07.2024 15:22
Küresel ısınmanın etkileri dünyanın çeşitli noktalarında etkisini hissettiriyor. Yunanistan'ın Eğriboz Adası ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti yangınlarla mücadele ederken Yunanistan'daki bir diğer ada olan Korfu kuraklıkla savaşıyor. İtalya'da ise 13 kentte aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi.
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