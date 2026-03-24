Kundakçı cinayetinde 6 kişi tutuklandı! Şüpheliler ifadelerinde ne diyor?

Türkiye, İstanbul'da yaşanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle sarsıldı. 21 yaşındaki futbolcunun ölümüyle ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, cinayet gecesi yaşananları tek tek anlattı. Kalaycıoğlu'nun ifadesindeki eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay ile 'alıkoyma' detayı kafaları karıştırdı.