İşte İsrail'in sivilleri vurduğu o bina

A Haber ekipleri sıcak bölge Lübnan’da yaşanan gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Gece boyunca Lübnan’ın dört bir yanına saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez sivil yerleşim yerlerini vurdu. İsrail SİHA’ları tarafından hedef alınan bir apartman dairesinde büyük bir yıkım yaşanırken, saldırı sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgedeki dehşetin izlerini takip eden A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, saldırının gerçekleştirildiği noktadan son durumu paylaştı.