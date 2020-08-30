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Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel hazırlıklar yapıldı

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Giriş: 30.08.2020 10:39
Güncelleme:30.08.2020 10:40
30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak. İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile “30 Ağustos Zaferi” temalı bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabulü ile devam edecek kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sürecek.

30 Ağustos saat 20:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel bir konser gerçekleştirilecek.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



BÜYÜK ZAFER 300 İHA İLE GÖKLERE YAZILACAK
Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşındaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.



DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZLERİNDE 30 AĞUSTOS ZAFERİ
İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

30 Ağustos Zaferinin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek.

30 Ağustos Zaferinin, sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor.

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