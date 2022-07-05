Küçükköy halkı raylı sistem bekliyor

İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden Küçükköy, Tramvay ve Metro projesi bekliyor. Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının bir miktar daha uzatılarak kendilerine ulaşmasını isteyen Küçükköy sakinleri taleplerine olumlu cevap alamadı. Mikrofon uzattığımız Küçükköylüler 250 bine yaklaşan nüfusuyla semtlerine tramvayın şart olduğunu söylüyor.