05 Temmuz 2022, Salı
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Küçükköy halkı raylı sistem bekliyor
İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden Küçükköy, Tramvay ve Metro projesi bekliyor. Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının bir miktar daha uzatılarak kendilerine ulaşmasını isteyen Küçükköy sakinleri taleplerine olumlu cevap alamadı. Mikrofon uzattığımız Küçükköylüler 250 bine yaklaşan nüfusuyla semtlerine tramvayın şart olduğunu söylüyor.