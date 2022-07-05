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Küçükköy halkı raylı sistem bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2022 16:42
İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden Küçükköy, Tramvay ve Metro projesi bekliyor. Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının bir miktar daha uzatılarak kendilerine ulaşmasını isteyen Küçükköy sakinleri taleplerine olumlu cevap alamadı. Mikrofon uzattığımız Küçükköylüler 250 bine yaklaşan nüfusuyla semtlerine tramvayın şart olduğunu söylüyor.
Küçükköy halkı raylı sistem bekliyor
Küçükköy halkı raylı sistem bekliyor
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